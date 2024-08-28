Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu iki şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
Ekipler, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu araştırmalar neticesinde, İstanbul'dan Devrekani ilçesine uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşıldı.
Yakalama Anı
Jandarma ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları araçta şüpheliler U.K. ve H.K.'nin üzerinde sentetik ecza hapı buldu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor
Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.