Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik sürdürülen sıkı takibin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Düzenlenen operasyonda S.T. ve Z.K.'nin araçları, üstleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin detayları ise açıklanmadı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.T., hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların devam edeceği bildirilirken, jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirme amacıyla uyarılarda bulundu.