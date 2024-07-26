Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kastamonu'da Uzman Erbaşlar Yemin Tördü

Kastamonu'da 2.377 uzman erbaş, mezuniyet töreniyle Jandarma ve Sahil Güvenlik'e katıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:22
Kastamonu'da Uzman Erbaşlar Yemin Tördü

Kastamonu'da Uzman Erbaşlar Yemin Tördü

Kastamonu'da, eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 2.377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na katıldı.

36. dönem mezuniyet töreni, İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından ödülleri verildi.

Kahramanlık ve Vatanseverlik Vurgusu

Açılış konuşmasında Aktaş, "Yeni gözetim ve güvenlik görevlerini üstlenen sizler, vatan savunmasının emanetini taşıyacaksınız. Bu emanetin yüceltilmesi için devletimize ve milletimize olan sadakatiniz asla eksilmemelidir," dedi.

Aktaş, ayrıca, "Terörle, suç odaklarıyla ve huzurumuzu hedef alan her türlü tehditle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Komandonun Emaneti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de konuşmasında, "Şehitlerin emaneti bu vatan, yeni komandoların omuzlarında yükselecek. Hiçbir terör örgütüne, onun destekçilerine asla fırsat tanımayacağız," dedi.

Çetin, komandoların, vatanları için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek, "Al bayrağımıza ve milletimize feda olsun," şeklinde konuştu.

Mezuniyet Coşkusu

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da mezunlara meslek hayatlarında başarılar dileyerek, katılımcıları selamladı. Tören, uzman erbaşların gerçekleştirdiği tüfekli hareketler ve zeybek gösterisi ile sona erdi.

Mezun olan uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdiler.

İLGİLİ HABERLER

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!