Kastamonu'da Uzman Erbaşlar Yemin Tördü

Kastamonu'da, eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 2.377 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na katıldı.

36. dönem mezuniyet töreni, İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından ödülleri verildi.

Kahramanlık ve Vatanseverlik Vurgusu

Açılış konuşmasında Aktaş, "Yeni gözetim ve güvenlik görevlerini üstlenen sizler, vatan savunmasının emanetini taşıyacaksınız. Bu emanetin yüceltilmesi için devletimize ve milletimize olan sadakatiniz asla eksilmemelidir," dedi.

Aktaş, ayrıca, "Terörle, suç odaklarıyla ve huzurumuzu hedef alan her türlü tehditle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Komandonun Emaneti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de konuşmasında, "Şehitlerin emaneti bu vatan, yeni komandoların omuzlarında yükselecek. Hiçbir terör örgütüne, onun destekçilerine asla fırsat tanımayacağız," dedi.

Çetin, komandoların, vatanları için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek, "Al bayrağımıza ve milletimize feda olsun," şeklinde konuştu.

Mezuniyet Coşkusu

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da mezunlara meslek hayatlarında başarılar dileyerek, katılımcıları selamladı. Tören, uzman erbaşların gerçekleştirdiği tüfekli hareketler ve zeybek gösterisi ile sona erdi.

Mezun olan uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdiler.