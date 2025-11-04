Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek olan "Hayata Renk Verelim" projesinin tanıtımı, Vali Meftun Dallı ve çok sayıda kurum temsilcisinin katılımıyla Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık" projesi de tanıtıldı.

Proje tanıtımı ve katılımcılar

Tanıtım toplantısına Vali Meftun Dallı'nın yanı sıra Kronospan Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su H. Akgün Okay, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Müftüsü Bekir Derin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu ile sivil toplum kuruluşları ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı. İmza töreni öncesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosu izlendi, ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Süleyman Kaytaz projenin sunumunu yaptı.

Vali Dallı'nın mesajı

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, uyuşturucu ile mücadelede üç ana eksenin olduğunu belirterek: "Birincisi önleyici kısım, ikincisi bu maddeye müptela olmuş insanların arındırılması, tedavi edilmesi ve bu illetten kurtarılması, üçüncüsü ise kolluk kuvvetleriyle, devlet olarak bu işin ticaretini yapan, yaygınlaştırmaya çalışan kötü niyetli insanlarla verdiğimiz mücadeledir." dedi. Dallı, kolluk çalışmalarının uluslararası düzeyde başarıyla yürütüldüğünü vurgulayarak gençlerin korunmasının esas hedef olduğunu söyledi: "Ancak asıl önemli olan, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu işe bulaşmadan kurtarmaktır."

İhbar mekanizması ve NARVAS

Vali Dallı, mücadelenin en önemli ayaklarından birinin ihbar mekanizması olduğunu belirterek şunları söyledi: "NARVAS projemiz var ve vatandaşlarımız bu uygulamayı kullanabilirler. İnsanlar bazen normal hatlardan ihbarda bulunmaktan çekiniyor. Ben her zaman söylüyorum, gel, bana söyle kardeşim. İhbarcı sen olma, ben olurum. Bir şey gördüysen, duydaysan veya şahit olduysan bana bildir, gerisini bize bırak." Dallı, ihbarın önemini tekrar vurgulayarak: "Uyuşturucu ticareti yapanlarla mücadelede ihbar çok önemlidir. Kolluk kuvvetlerimiz her türlü yöntemi çözmek için çalışıyor ancak bu işte büyük bir rant söz konusudur." dedi ve vatandaşlardan aktif katılım istedi.

Önleme, tedavi ve sosyal destek

Vali Dallı, tedavi süreçlerine ilişkin olarak "Dünya genelinde yapılan istatistiklere göre uyuşturucuya bağımlı olmuş bir insanın tamamen kurtulma oranı yüzde 5 ila 6 civarındadır." ifadelerini kullandı. Dallı, bağımlı kişilerin çevresinden uzaklaşmasının ve spor ile istihdam fırsatlarının sağlanmasının başarının anahtarı olduğunu belirtti: "Elimizdeki en etkili araçlardan biri spordur. Gençlerimizi sporla meşgul etmek, onlara doğru alanlarda faaliyet imkanı sağlamak çok önemlidir. Bunun yanında onlara iş imkanı sunmak, istihdam sağlamak da aynı derecede etkilidir."

Emniyet müdürünün değerlendirmesi

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, projenin finansmanına dair bilgi vererek çalışmaların bir kısmının Narkotik Dairesi, bir kısmının ise Kronospan tarafından desteklendiğini aktardı. Taş, Kastamonu'nun genel olarak masumiyetini koruyan bir il olduğunu ancak bir kişinin dahi uyuşturucuya bulaşmasının büyük sorumluluk doğurduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bu konuda kararlılıkla mücadele ediyoruz. İlimizde bu zehrin bulunmasına, hatta ilimizden geçmesine bile jandarmamızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla izin vermiyoruz." Ayrıca yanlış algıların kötülere cesaret verdiğine dikkat çekip, projeyle bu algıyı kırmayı hedeflediklerini belirtti.

Protokol imzası

Konuşmaların ardından projelerin protokolü paydaş kurumlar tarafından imzalandı. Toplantı, proje tanıtımı, iş birliği taahhütleri ve vatandaşların ihbar mekanizmalarına katılım çağrısıyla sona erdi.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLECEK OLAN “HAYATA RENK VERELİM” PROJESİNİN AÇILIŞINDA KONUŞAN VALİ MEFTUN DALLI, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YAPILACAK İHBARLARIN SON DERECE ÖNEM ARZ ETTİĞİNİ BELİRTEREK, VATANDAŞLARI HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMEDEN KENDİSİNE KADAR GELEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ.