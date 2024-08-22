Kastamonu'da Yangın: Bir Ev Küle Döndü

Kastamonu'da Yangın Felaketi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana gelen üzücü bir olayda, bir ev yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Ev, Hatice Kocabaşa ait olup, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale

Olayın ardından, durumu acil olarak bildiren vatandaşların ihbarıyla bölgeye Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalarla alevleri kontrol altına almayı başardı.

Ne yazık ki, işin sonunda tek katlı ev tamamen kül oldu ve büyük bir zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.