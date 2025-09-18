Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü

Baylar köyündeki yangında konak tamamen, bir ev kısmen zarar gördü

Kastamonu'nun Merkeze bağlı Baylar köyünde, Nimet Pehlivan'a ait iki katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve konak kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında Nimet Pehlivan'a ait konak tamamen yanarken, Muhtar Celal Başoğlu'na ait evde hasar oluştu.

Köy sakinlerinden İlhan Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangını görünce önce köylüler olarak müdahale ettik. Sonra da itfaiye araçları geldi. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz." dedi.

Muhtar Celal Başoğlu ise, "Yangın, bir anda komşumuzdan parladı ve alevler yükseldi. Evde bir kadın tek başına yaşıyordu. O da abdest alıyormuş yangının çıktığı vakitte, elektrik kontağından çıkmış olabilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.