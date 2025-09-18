Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü

Kastamonu'nun Baylar köyünde çıkan yangında Nimet Pehlivan'e ait konak tamamen yanarken, muhtarın evinde hasar oluştu; yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:28
Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü

Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü

Baylar köyündeki yangında konak tamamen, bir ev kısmen zarar gördü

Kastamonu'nun Merkeze bağlı Baylar köyünde, Nimet Pehlivan'a ait iki katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve konak kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında Nimet Pehlivan'a ait konak tamamen yanarken, Muhtar Celal Başoğlu'na ait evde hasar oluştu.

Köy sakinlerinden İlhan Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangını görünce önce köylüler olarak müdahale ettik. Sonra da itfaiye araçları geldi. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz." dedi.

Muhtar Celal Başoğlu ise, "Yangın, bir anda komşumuzdan parladı ve alevler yükseldi. Evde bir kadın tek başına yaşıyordu. O da abdest alıyormuş yangının çıktığı vakitte, elektrik kontağından çıkmış olabilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
2
Kırşehir'de Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü: Zanlı Kırıkkale'de Yakalandı
3
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi
4
Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü
5
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'ya: Gazze'de Esirlerin Kaderi
6
Hizbullah Vekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Artık Hiçbir Uluslararası Güvence Yok
7
Sinop Gerze'de 66 Yaşındaki Nurettin Uçar Evinde Ölü Bulundu

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)