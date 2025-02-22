Kastamonu'da Yangın: Dumandan Etkilenen Anne ve Oğul Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Yangın Felaketi

Kastamonu'da bir evde meydana gelen yangında dumana maruz kalan anne Satiye Çimen ile oğlu Orhan Çimen hastaneye kaldırıldı. Olay, Akmescit Mahallesi Kefeli Sokak'ta, Orhan ve Murat Çimen kardeşlere ait 3 katlı evin giriş katında başlayan yangınla ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Yangın, ekmek almak için markete giden 12 yaşındaki Nazar Çimen tarafından fark edildi. Hızla üst katlarda bulunan aile fertlerine haber veren Nazar, ardından durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını daha fazla yayılmadan söndürerek, üst katlara sıçramasını engelledi. Ancak yangın sonucunda dumandan etkilenen Satiye ve Orhan Çimen, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evde Meydana Gelen Hasar

Yangının ardından evde ciddi hasar oluştu. Akmescit Mahallesi Muhtarı Emine Bekiroğlu, yangının bacadan sıçrayan kurumların eşyaları tutuşturması sonucu başladığını belirterek, "Ev çok büyük zarar gördü. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde herkesten duyarlı olmalarını istiyoruz. Evde 7 kişi kalıyor. Yanan dairede hiçbir eşya kullanılacak durumda değil. Çekyat, koltuk, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak dolapları, ne var ne yok hepsi zarar görmüş." dedi.