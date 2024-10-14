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Kastamonu'da Yangın Felaketi: 2 Ev ve Garaj Yandı

Kastamonu'da meydana gelen yangında 2 ev ve bir garaj kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:55
Kastamonu'da Yangın Felaketi: 2 Ev ve Garaj Yandı

Kastamonu'da Yangın Olayı

Kastamonu'nun İsmailbey Mahallesi'nde meydana gelen yangın, bölgedeki iki evi ve bir garajı kül etti. Olay, Şanoğlu Sokak üzerinde, Kemal ve Gülizar Karaca çiftine ait iki katlı evin garajında ortaya çıktı.

Yangının Başlama Nedeni Belirsiz

Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın esnasında hızlı bir şekilde Kemal ve Gülizar Karaca çiftini evden dışarı çıkarmayı başardılar.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye gelen itfaike ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını önlediler. Yangın sonucunda, Kemal Karaca'ya ait garaj ve ev kullanılmaz hale gelirken, bitişik olan başka bir evde de hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, garaj ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, garaj ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, garaj ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, garaj ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kastamonu'da 2 ev ile garajda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, garaj ve ev kullanılamaz hale geldi.

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