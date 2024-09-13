Kastamonu'da Yangın Felaketi: 600 Balya Saman ve 2 Katlı Bina Yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir bina ve 600 balya saman zarar gördü.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:01
Kastamonu'da Yangın Felaketi: 600 Balya Saman ve 2 Katlı Bina Yandı

Kastamonu'da Yangın Olayı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Çatak mevkisi'nde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın, 2 katlı binayı ve yaklaşık 600 balya samanı kül etti.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, alt katı ahır ve üst katı samanlık olarak kullanılan binada başladı. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tosya İtfaiyesi'nin yaklaşık 2 saatlik yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak bu süre zarfında bina ile samanlıkta bulunan 600 balya saman yanarak zarar gördü.

Hayvanlar Kurtarıldı

Ayrıca, yangın esnasında ahırda bulunan hayvanların çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldığını öğrenildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında alt katı ahır, üst katı samanlık olarak kullanılan bina ile yaklaşık 600 balya saman yandı.

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