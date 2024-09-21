Kastamonu'da Yaralı Karaca Doğaya Kavuştu

Kastamonu'da Yaralı Karaca Doğaya Salındı

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Terzi köyünde bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Karacanın Tedavi Süreci

İhbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen DKMP ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, köye gelerek yaralı karacayı aldı. Yapılan ilk muayenede gözünde bir yara tespit edilen karaca, uzman veterinerler tarafından tedavi edilmeye başlandı.

Rehabilitasyon ve Doğaya Dönüş

Birkaç gün süren rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP ekipleri tarafından tekrar doğal habitatına bırakıldı. Bu olay, doğa ve hayvan koruma çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.