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Kastamonu'da Yaralı Karaca Doğaya Salındı

Kastamonu'da tedavi edilen yaralı karaca, Tarım Bakanı'nın paylaştığı görüntülerle doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:02
Kastamonu'da Yaralı Karaca Doğaya Salındı

Kastamonu'da Karaca Yeniden Doğaya Kavuştu

Kastamonu ilinin Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan bir karaca, tedavi sürecinin ardından doğal yaşamına geri salındı. Karacayı bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine başvurdu.

Yaralı Karacanın Tedavi Süreci

Bölgeye ulaşan ekipler, sağ arka bacağından yaralanmış karacayı başarılı bir şekilde aldı. Veteriner hekimler, karacayı 3 gün boyunca tedavi altında tutarak iyileşmesini sağladı. Ardından, karaca yeniden doğa ile buluştu.

Bakan Yumaklı'nın Paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden karacanın doğaya salındığı anları paylaştı. Yumaklı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kastamonu'da köylüler tarafından yaralı halde bulunarak ekiplerimizce tedavi altına alınan karaca, doğal yaşam alanına kavuştu. Yolun açık olsun ufaklık."

Bu olay, doğa koruma çabalarının ve vatandaşların doğaya sahip çıkma bilincinin önemli bir örneği olarak dikkat çekti.

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