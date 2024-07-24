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Kastamonu'da Yaralı Karaca Su Kanalından Kurtarıldı

Kastamonu'da su kanalına düşen yaralı karaca, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı ve milli parklara teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:16
Kastamonu'da Yaralı Karaca Su Kanalından Kurtarıldı

Kastamonu'da Yaralı Karaca Kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, su kanalına düşerek yaralanan bir karaca, yerel halkın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Gelinbükü Mahallesi'nde bir vatandaş, hidroelektrik santraline su taşıyan beton kanala düşen bir karacayı fark ederek, belediye ile iletişime geçti.

Belediye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Kanalın etrafının telli olması, karacanın çıkmakta zorlanmasına neden olmuştu. Durumu fark eden Hanönü Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. İçerisinde az miktarda su bulunan kanaldan çıkarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Başkan Metin Yamalı'nın Açıklamaları

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada karacanın arka bacaklarının yaralı olduğunu aktardı. Yamalı, "İhbarı duyduktan hemen sonra, ekibimize 'Ne iş yapıyorsanız bırakın ve belirtilen bölgeye intikal edin' dedim. Kendim de işimi bırakarak kurtarma çalışmalarına katıldım. Korkan ve yaralanmış durumda olan karacayı milli parklara teslim ettik" şeklinde konuştu.

Önemli Bir Kurtarma Operasyonu

Bu olay, yerel halkın ve belediye ekiplerinin doğayı koruma konusunda gösterdiği duyarlılığın önemli bir örneği oldu. Yaralı karacanın tedavi edileceği ve doğal yaşamına döneceği umuluyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı. Hanönü Belediye...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı (fotoğrafta), kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı. Hanönü Belediye...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı (fotoğrafta), kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı. Hanönü Belediye...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı (fotoğrafta), kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

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