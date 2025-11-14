Kastamonu’da Yaralıgöz Geçidi’nde Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü

Kastamonu'nun 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun sis ve sağanak yağış görüşü yer yer 30 metreye düşürdü; trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:48
Kastamonu’nun il merkezi ile sahil ilçelerini birbirine bağlayan güzergâhın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve sağanak yağış, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile çevresinde görüşü önemli ölçüde azalttı.

Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü

Yoğunlaşan sis sonucu bazı noktalarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Söz konusu güzergâh, il merkezi ile sahil ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin arasındaki kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Sis; Yaralıgöz Dağı’ndaki çam ve köknar ormanlarıyla vadilerin buluştuğu alanlarda etkisini artırarak hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Trafik Ekiplerinden Uyarı

Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaya, aşırı hızdan kaçınmaya ve sis ışıklarını kullanmaya çağırdı. Trafik ekipleri ayrıca sürücülerin tedbirli davranmasının önemine vurgu yaptı.

Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı'nın sunduğu görüntüler, bölgedeki zor ulaşım koşullarını ve doğal güzelliği bir arada yansıtan dron çekimleriyle kaydedildi.

