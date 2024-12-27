Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kastamonu merkez ve kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, öğleden sonra başlamasıyla birlikte kentte yaşamı etkiledi. Özellikle Ilgaz Dağı ve çevresi, yoğun beyaz örtüyle kaplandı.

Kar Küreme Çalışmaları Başlatıldı

Yağışın ardından, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme çalışmaları başlatarak yolların açılmasına çalışıyor.

Trafik Güvenliği İçin Uyarılar Yapıldı

Bu süreçte, trafik ekipleri de sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Sürücülerden takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları istendi.