Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatıldı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle belirli yollar trafiğe kapatıldı. Valilik uyarılar yaptı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:59
Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatıldı

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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çeşitli yollar ulaşıma kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, ilçe ve köy yolları ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kapalı Yollar ve Güzergahlar

Açıklamada, kapatılan yollar arasında şu ifadeler yer aldı: Cide-İnebolu Devlet Yolu 56-101 kilometreler arası, Küre-İnebolu yolu ağır taşıt trafiğine, Devrekani-Çatalzeytin yolu 7-73 kilometreler arası, Abana-Isırganlık yolu 0-21 kilometreler arası, Evranye-Devrekani yolu 0-55 kilometreler arası ve Ağlı-Küre yolu 0-10 kilometreler arası tüm taşıt trafiğine yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılmıştır.

Yetkililer, bu yolların dışında da olası yol kapanmalarına karşı önlem alınması gerektiğini hatırlattı.

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