Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımda Aksamaya Neden Oluyor

Kastamonu'da Ulaşımda Sorun Yaratan Kar Yağışı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkilemekte.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçidi'nde kar yağışı şiddetini artırdı. Bu bölgedeki pek çok araç, yol tıkanıklığı nedeniyle yolda kalırken, Kastamonu-İnebolu kara yolu'nda da seyahat edenler kar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili olurken, Küre Dağları'nın bazı bölümlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile karla mücadeleye devam ediyor.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı özellikle Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçidinde şiddetini artırdı.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı özellikle Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçidinde şiddetini artırdı.