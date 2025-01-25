Kastamonu'da Yoğun Sis, Görüş Mesafesi 100 Metreye Düştü

Kastamonu'da Sis Etkisini Sürdürüyor

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücülere Uyarılar Yapıldı

Bölgede seyahat eden sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemede zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde sıkı bir şekilde uyarmaktadır.

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürüyor. Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürüyor. Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.