Kastamonu'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da Yoğun Sis İle Ulaşım Zorlaşıyor

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini gösteriyor. Bu bölgede yaşanan sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Bölgede etkili olan yoğun sis, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşım sağlayan kara yollarında sürücülere zorluk çıkarıyor. Bu nedenle, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaya ve aşırı hızdan kaçınmaya yönelik uyarılarda bulundu.

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.