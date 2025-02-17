Kastamonu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da etkili olan sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye düşerek sürücüler zorluk yaşıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:37
Kastamonu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da Sis Etkili Oluyor

Kastamonu-Ankara kara yolu ve İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bölgedeki sis yüzünden Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımda güçlük çekmesine neden oluyor.

Trafik ekipleri, bu zorlu koşullara karşı sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor. Bölgedeki sis nedeniyle...

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor. Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor. Bölgedeki sis nedeniyle...

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor. Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

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