Kastamonu'da Yol Verme Kavgası: Motosikletli Kurye Bıçakla Yaralandı

Kastamonu'da Şok Eden Olay

Kastamonu'da, yol verme tartışması sonucu meydana gelen kavga, motosikletli kuryenin bıçakla yaralanmasıyla sonlandı. Olay, Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti.

Tartışma Büyüdü, Kanlı Sonuçlar Doğurdu

Olay, motosikletli kurye A.D. ile otomobilde bulunan H.K. arasında yol verme nedeniyle başlayan bir tartışma ile patlak verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen H.K., A.D.'yi bıçakladı. Yaralı A.D., olay yerinde kan kaybetmeye başladı.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bir polis memuru, üzerindeki tişörtü çıkararak A.D.'nin kanamasını durdurmak için tampon yaptı. Bu anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

A.D. Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı A.D., olay yerine ulaşan sağlık ekibi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Kavganın şüphelisi H.K. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.