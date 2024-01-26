Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 33 yaralı

Taşköprü-Kastamonu yolunda bir otobüs kaza yaptı, kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Kazanın ilk tespitlerine göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kazada ölenlerin sayısının 6'ya çıktığını, 33 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 33 yaralı
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Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü yakınlarında, sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü, karlı havanın neden olduğu kayganlıkta direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlada takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık personeli gönderildi. Kazanın ilk incelemelerine göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

kaza

Kazaya ilişkin açıklama yapan Vali Meftun Dallı, 6 kişinin hayatını kaybettiğini 33 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan 3'ünün kritik durumda olduğunu ifade eden Dallı, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

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