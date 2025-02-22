Kastamonu’da Yolu Kapanan Köyde Rahatsızlanan Çocuğa Orman Ekibi Yardım Etti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki karla kaplanan köyde rahatsızlanan çocuk, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:04
Kastamonu’da Yolu Kapanan Köyde Rahatsızlanan Çocuğa Orman Ekibi Yardım Etti

Kastamonu’da Çocuk İçin Zorlu Mücadele

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kar fırtınası nedeniyle yolu kapanan Erenyolu köyünde ciddi bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Muhammet Efe Çakal'ın gece ateşi yükselince, baba Satılmış Çakal çaresiz kaldı. Köy yolu karla kaplı olduğu için hastaneye gidemeyen baba, yardım talebinde bulundu.

Orman İşletme Müdürlüğü’nden Hızlı Müdahale

İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel’in liderliğinde, kuruma ait bir ekskavatör ve pikap, acil olarak köye gönderildi. Yoğun kar yağışı altında, orman işletme ekibi 4 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından villaya ulaştı.

Küçük Muhammet Efe, iş makinesinin kabininde güvenli bir şekilde taşındı ve daha sonra pikapla İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi edilen çocuk, ilgili ekibe ve yetkililere teşekkür eden baba Satılmış Çakal, zor durumda aldıkları destek için minnettarlığını ifade etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin saatler süren mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşlenen çocuk, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin saatler süren mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

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