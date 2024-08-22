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Kastamonu'daki Anız Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangını, köy ve ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:57
Kastamonu'daki Anız Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da Anız Yangını Kontrol Altında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan Çevlik köyü yakınlarında biçilmiş buğday tarlalarında meydana gelen anız yangını, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangının Çıkışı ve İtfaiye Müdahalesi

Yangın, köy civarındaki tarlalarda hızla yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine derhal itfaiyeye bildirimde bulunuldu.

Koordineli Mücadele

Bölgeye Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bu esnada yerel köylüler de traktörler ve kendi olanakları ile yangına müdahale etti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangın, yaklaşık 15 dekar bir alanda etkili olduktan sonra, köye ve çevredeki ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, anız yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı.

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