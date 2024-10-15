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Kastamonu'daki Cinayet Davasında Cezalar Verildi

Kastamonu'da bir cinayet davasında iki sanığa hapis cezası verilirken, bir sanık beraat etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:37
Kastamonu'daki Cinayet Davasında Cezalar Verildi

Kastamonu'daki Cinayet Davasında Cezalar Verildi

Kastamonu'da bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Hasan Tırpan'ın davasında, yargılanan üç sanıktan ikiine hapis cezası verildi.

Dava Süreci

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Can G., Fikret A. ve Ayhan H. ile avukatları katıldı. Sanıklardan Ahmet Can G., mütalaaya karşı bir itirazı olmadığını belirterek, "Bu olayın böyle sonuçlanacağını bilmiyordum. Maktulün ailesinden özür diliyorum," ifadelerini kullandı.

Sanıkların Savunmaları

Diğer sanık Fikret A. ise o akşam yaşananları şöyle anlattı: "Evde otururken gelen bir mesaj nedeniyle eşime gösterdim. Akşam saatlerinde eşim evden ayrıldı. Olay günü ise Ahmet Can G. bana 'poğaça alalım' dedi. Bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Benim olayda bir müdahilim yoktur, mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Ayhan H. ise suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Mahkeme Kararı

Son savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ahmet Can G.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, Fikret A.'ya iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi. Sanık Ayhan H. ise beraat etti.

Olayın Detayları

Olay, 14 Aralık 2023 tarihinde Kastamonu merkez İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Hasan Tırpan, iş yerinde yoldan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Ahmet Can G., Fikret A. ve Ayhan H. tutuklandı.

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