Kastamonu'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Kastamonu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Alpagut köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, yapılan mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangınla Mücadele ve Kontrol Süreci

Alevlerin fark edilmesi üzerine, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olay yerine yangın söndürme helikopterleri ve ekipler gönderildi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak, soğutma çalışmaları hala devam etmekte.

Köylülerden Açıklamalar

, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının muhtemelen şişe kırıklarından kaynaklandığını belirterek, "Orman işçileri o bölgede çalışıyordu. Yangın kısmen kontrol altına alındı ama rüzgar alevleri yeniden canlandırabiliyor, bu yüzden soğutma işlemleri dikkatli bir şekilde sürdürülmelidir," dedi.ise, yangının ilk olarak dağın diğer tarafında çıktığını söyleyerek, "Yangın kozalak atması sonucu buraya sıçradı. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı," ifadelerini kullandı. Köylülerden, dumanları gördüğünde hemen yangın mahalline koştuğunu ancak kendi çabalarının yetersiz kaldığını belirtti ve ekibin müdahaleleri ile yangının kontrol altına alındığını ifade etti. "Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı," diyerek duygularını dile getirdi.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.