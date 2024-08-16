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Kastamonu'daki Tekne Batma Olayında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu Cide'de batan teknedeki 3 kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler detaylı bir şekilde araştırma yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:27
Kastamonu'daki Tekne Batma Olayında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Arama Kurtarma Operasyonu

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Gideros Koyu'nda meydana gelen tekne kazasında kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. "Maviş" isimli teknenin, 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişiyle birlikte yaklaşık 2 mil açığında battığı bildirildi.

Kaybolanların İsimleri ve Durumu

Kayıp olanların kaptanı Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri aktif olarak katılıyor.

Arama Çalışmalarının Detayları

Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlükleri'nden gelen 6 dalgıç polis, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nden ise 4 gemi personeli ile birlikte sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) kullanarak arama yapıyor. Ayrıca, helikopter ve AFAD ekiplerinin dron ile gerçekleştirdiği havadan arama çalışmaları da yürütülüyor.

Hava Koşulları Zorluk Çıkarıyor

Ancak, hava şartlarının değişkenliği nedeniyle aramalara zaman zaman ara verildiği belirtiliyor. Şu ana kadar kaybolan kişilere ilişkin herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Batan tekne ile ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü, kaybolan kişilerin bulunması için tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.

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