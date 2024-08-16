Kastamonu'daki Tekne Kazasında İki Ceset Bulundu

Kastamonu'da Tekne Kazası: İki Cansız Bedene Ulaşıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne kazasında kaybolan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu. Olay, Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknede gerçekleşti.

Arama Çalışmaları

Teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile birlikte kaybolan Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İkisi Bulundu, Birinin Araması Devam Ediyor

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen 6 dalgıç polis, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polis kontrol botu ve 4 kişilik polis gemi personeli sabah saatlerinde su altı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama gerçekleştirdi. Ayrıca, helikopter ve AFAD ekipleri tarafından dronla da aramalar yapıldı. Ancak, çalışmalar zaman zaman olumsuz hava koşulları nedeniyle durdu.

Cansız Bedeni Tespit Edilen Kişiler

Çalışmalar sonucunda, kaybolan Esmanur Gürcan'dan sonra Hülya Mütevelli'ye ait olduğu değerlendirilen ikinci ceset de bulundu. Cide açıklarında ulaşılan cesetler, kimlik tespit çalışmaları için Cide Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tekne Batığı ve Olayın Sebebi

Ekipler, ROV cihazıyla yapılan aramada tekne batığını da tespit etti. Batık, cihazla görüntülenirken, "Maviş" isimli 5 metrelik fiber teknenin 11 Ağustos'ta gezintiye çıktığı ve henüz belirlenemeyen bir nedenle battığı öğrenildi. Technoyu gören yakındaki balıkçı teknesindeki kişiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmayı başardı, ancak kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.