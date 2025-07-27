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Kastamonu'daki Trafik Kazasında Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da biçerdöverin çarptığı otomobilin sürücüsü Sefer A. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 20:18
Kastamonu'daki Trafik Kazasında Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen acı bir trafik kazasında, biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sefer A. (60) hayatını kaybetti. Olay, Çakıllı köyü'nde gerçekleşti.

E.E. yönetimindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöver, karşı yönden gelen 19 BC 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından otomobil biçerdöverin altında kaldı ve sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından, otomobilden çıkarılan Sefer A.'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, biçerdöver sürücüsü E.E.'yi gözaltına aldı. Olayın sebebi ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da biçerdöver ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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