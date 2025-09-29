Kastamonu'dan Mantar Zehirlenmesi Uyarısı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Hasan Burak Kaya'nın uyarısıyla doğadan toplanan mantarların tehlikesine dikkat çekti; bilinmeyen mantarlar tüketilmemeli.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:47
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve uzman görüşü

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya'nın görüşlerine yer verildi.

Kaya, sonbahar ve yağışlarla birlikte ormanlarda birçok mantar türünün görüldüğünü belirterek, "Halkımız mantar toplamayı ve tüketmeyi seviyor. Ancak doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığını görüntüyle ayırt etmek mümkün değil. Halk arasında 'mantar yıkandığında, kaynatıldığında ya da kurutulduğunda zehri gider' gibi yanlış inanışlar var. Ne yazık ki bu yöntemlerle zehir temizlenmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, zehirli mantar tüketiminin ardından genellikle ilk 6 saatte bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıktığını, bazı türlerin ise 24 saat sonra bulgu verdiğini, bu türlerin karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasar oluşturabildiğini vurguladı.

Mantar tüketmek isteyenler bilmedikleri mantarları kesinlikle yememeli. Kaya, "Kültür mantarları tercih edilebilir. Toplamak isteyenler ise bu işi bilen uzmanlarla hareket etmeli. Mantar tükettikten sonra herhangi bir belirti görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı." uyarısında bulundu.

