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Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:59
Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı'nın (AA) bu yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, yerel ve ulusal düzeyde önemli fotoğrafların tanıtımını ve seçimini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

AA'nın düzenlediği bu organizasyon, her yıl sanatçıların ve fotoğraf severlerin ilgiyle takip ettiği bir etkinlik haline gelmiştir. Oylamaya katılarak destek veren Kayhan Ay, Kastamonu’yu temsil eden fotoğrafların dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Bu yılki oylama, çeşitli kategorilerde en iyi fotoğrafların seçilmesini hedefliyor. Emniyet Müdürü Ay’ın desteği, Kastamonu’nun kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkarma açısından büyük bir öneme sahip.

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara...

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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