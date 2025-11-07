Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için UNESCO başvurusu resmileşti

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO başvuru dosyası, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na teslim edilerek ulusal jeopark adayı sürecinde kritik bir aşama geçildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:46
Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı için UNESCO başvurusu resmileşti

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO başvuru dosyası teslim edildi

Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkının UNESCO Küresel Jeoparklar Ağına katılma amacıyla hazırlanan resmi başvuru dosyası, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na teslim edildi.

Başvuru süreci ve kapsam

Kastamonu İl Genel Meclisi kararıyla 2021 yılında ilan edilmesinin ardından KASTAB koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yaklaşık dört yılın sonunda önemli bir dönemeçten geçti. Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda teslim edilen başvuru dosyası, UNESCO'nun tematik ve teknik kriterlerine uygun olarak bilimsel, kültürel ve yönetsel boyutlarıyla kapsamlı şekilde hazırlandı.

Başvurunun kabulü halinde bölge ilk etapta ulusal jeopark statüsü kazanacak. Jeopark; Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerini kapsıyor.

Jeoparkın değerleri ve beklentiler

Kastamonu'nun kuzeyinde, Karadeniz kıyı şeridinde yer alan ve ağırlıklı olarak 4.400 km2 alanı kapsayan jeopark, jeolojik oluşumları, kanyonları, denizel ekosistemleri ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Bölge; Tethys Okyanusu kalıntılarından Karadeniz'in bugünkü biçimine uzanan jeolojik geçmişi, yerel mimari ve doğal yaşam biçimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor.

Jeoparkın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil edilmesi halinde, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, turizm hareketliliğinin artması ve turizmin mekansal olarak yayılması bekleniyor. Aynı zamanda bölgenin UNESCO miras ağlarındaki görünürlüğü güçlenecek.

Hazırlık çalışmaları ve destekler

KASTAB koordinasyonunda paydaş kurumlarla yürütülen çalışmalar kapsamında; jeoparkın kurumsal kimliği, alan sınırları, haritası, web sitesi, sosyal medya hesapları ve jeositlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlandı. Tanıtım materyalleri, bisiklet ve trekking haritaları, hediyelik eşya çalışmaları, gezici ziyaretçi merkezi ve çeşitli etkinlikler hayata geçirildi. Birlik, jeolojik mirasın korunması, eğitsel ve turistik faaliyetlerin geliştirilmesi ile yerel kalkınmanın desteklenmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca jeoparkın ana teması doğrultusunda Ana Ziyaretçi Merkezi ve Müzesi kurulması planlanıyor. Bu amaçla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında 'Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı Projesi'ne destek sağlanacak. Kastamonu il merkezindeki ziyaretçi merkezi, tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini bir arada sunarak jeoparkın marka değerini ve doğa temelli turizmi güçlendirecek.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucunda başvuru uygun bulunursa, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ulusal Jeopark unvanını alacak ve bu adım, küresel jeopark ağına katılma sürecinde önemli bir dayanak oluşturacak.

