Kastamonu İhsangazi'de 4 Katlı Binada Çatı Yangını Söndürüldü

Kastamonu Caddesi'ndeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde, Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Olay, cadde üzerindeki binada kısa sürede büyüyen alevlerle devam etti.

Yangının henüz belirlenemeyen sebeple başladığı bildirildi. Alevlerin çatıya sıçraması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da can kaybı olmadığı belirtildi; ancak binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

