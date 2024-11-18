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Kastamonu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde Hafif Ticari Araç Yandı

Kastamonu'daki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:40
Kastamonu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde Hafif Ticari Araç Yandı

Kastamonu'da Tünelde Yangın Paniği

Kastamonu'da bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde meydana gelen olayda, O.G. yönetimindeki 52 AAB 101 plakalı hafif ticari araç alev aldı. Araç, tünel içerisinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü Durumu Fark Edip Kurtuldu

Durumu fark eden sürücü, hemen aracı kenara çekti ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ne yazık ki, yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Yangının çıkma anı, tünelden geçmekte olan başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, çevredeki diğer sürücülerde paniğe yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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