Kastamonu İnebolu'da Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Kastamonu İnebolu'da Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi. İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporları doğrultusunda ilçede aşırı kar, don ve buzlanma bekleniyor.

Eğitim Durduruldu

Açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü itibariyle eğitime ara verileceği belirtilirken, bu durumdan etkilenen engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.