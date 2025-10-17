Kastamonu İnebolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaza İskir Mevkisinde Meydana Geldi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada, Ömer H. (25) yönetimindeki 37 AAE 604 plakalı tır ile Ersin S. (49) idaresindeki 37 EN 069 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu İskir mevkisinde meydana geldi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilerek İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
