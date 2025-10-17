Kastamonu İnebolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:33
Kastamonu İnebolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu İnebolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza İskir Mevkisinde Meydana Geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazada, Ömer H. (25) yönetimindeki 37 AAE 604 plakalı tır ile Ersin S. (49) idaresindeki 37 EN 069 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu İskir mevkisinde meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilerek İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği