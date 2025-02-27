Kastamonu Kalesi'nde Deprem Riskine Karşı Çelik Örtü Uygulaması

Kastamonu Kalesi'nde deprem riskine karşı kayalık alan çelik örtüyle kaplandı. Çalışmalar, güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:19
Kastamonu Kalesi'nde Deprem Riskine Karşı Çelik Örtü Uygulaması

Kastamonu Kalesi'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kastamonu’da deprem riski nedeniyle kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplandı. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinden yaklaşık 120 metre yükseklikte bulunan Kastamonu Kalesi'nin durumu hakkında önemli bilgiler verildi.

Kayalık Alan ve Geçmiş Tehlikeleri

Yapılan açıklamada, kalenin çevresinin büyük bölümünün müstakil evlerle dolu olduğu aktarılarak, "Kalenin bulunduğu ana kaya kütlesi yüzyıllar içerisinde bozunmalara uğramıştır. Alt kotlarda yer alan evler kaya düşme tehlikesi altındadır. 27 Kasım 1943'teki Tosya-Ladik depremi sonucu kale çevresindeki kayaların düşmesi, birçok evin yıkılmasına ve can kayıplarına sebep olmuştur," ifadelerine yer verildi.

Islah Projesi ve Çalışmalar

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2020 yılında düşebilecek kayalarla ilgili önlem projelerine başlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde, depreme karşı kırmızı eylem olarak belirlenen kale çevresindeki kaya düşmeleri için bir ıslah projesi hazırlanmıştır. Bu proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli onay alınmıştır," denildi.

Ayrıca, AFAD tarafından projenin 2024 yatırım programına dahil edildiği, işin ihalesinin 6 Ağustos 2024'te yapıldığı ve tamamlanan kaya ıslahı çalışmasının 14 Şubat 2025'te geçici kabulünün gerçekleştirileceği belirtildi.

Çelik Ağ ve Enerji Sönümleyici Paneller

Bu kapsamda 6 farklı alanda çelik ağ ile örtüleme ve 4 bölgede kaya tutucu bariyer ankraj imalatları gerçekleştirildi. Enerji sönümleyici panellerin kurulmadan önce kaya yüzeylerindeki bitkilerin temizliği yapıldı ve ardından yer ile bağı olmayan kaya blokları için tel serim işlemine geçildi. Tepe halat ve topuk halat uygulamalarıyla bulonlar bağlandı ve işlem başarıyla tamamlandı.

Sonuç olarak, Kastamonu Kalesi ve çevresindeki kaya ıslah çalışmaları ile bölge, kaya düşmelerine karşı güvenli hale getirildi.

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