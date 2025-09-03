Kastamonu-Karabük Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı — Tahliyeler Geri Dönüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki orman yangınları kontrol altına alındı

Kastamonu-Karabük sınırında çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı. Tahliye edilen vatandaşlar, köylerine dönmeye başladı; soğutma çalışmaları ve hasar tespitleri sürüyor.

Müdahale ve kullanılan kaynaklar

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan araç ve personel sayıları şöyle: 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel. Kontrol altına alınan sahada halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilik açıklaması ve teşekkür

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinden başlayarak Araç ilçesine sirayet eden yangınlar ile Araç ilçesinin farklı bir noktasında çıkan yangınların kontrol altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Yangınların kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile canla başla çalışan kahraman personelimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Görüntüler, uykuda dinlenen personel ve TOMA hazır bekletiliyor

Yangına 3 gündür aralıksız müdahale eden bazı orman personellerinin yerde uyuyarak dinlendikleri görüldü. Yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Bölgedeki yoğun duman ve is, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştı.

Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor.

Tahliyeler ve geri dönüş

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi. Kastamonu Valiliği koordinesinde tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney, Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerindeki vatandaşlar, evlerine dönmeye başladı. Vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte köylerine geri dönüyor.

Yangında zarar gören elektrik direkleri için Başkent EDAŞ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Köyde hasar ve görgü tanıkları

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınının sıçradığı köydeki hasar havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesiyle evlerinin yanmaktan kurtarıldığını belirtti. Güzelce köyünde ev, samanlık ve ahır yandı; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan durduruldu.

İstanbul'da yaşayan Şeref Bilsel, yangının ardından köye gelmelerini anlatarak, "Biz yangını duyduk hemen köyümüze geldik. Köyler boşaltılıyordu. Merak edip evlerimize baktık. Jandarmadan izin alarak köye girebildik. Biz yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama geldiğimizde köyün etrafı yanmıştı. İki metre mesafeyle Allah bizim evimizi kurtarmış. Merakla köyümüze dönmeyi bekliyoruz, şu an izin alıp geldik." dedi.

Hakan Bilsel, evine yangının bir metre kala kontrol altına alındığını belirterek, "Sosyal medya gruplarımız var. Oradan gelen haberlerden yangını öğrendik. Eflani tarafından yangın rüzgarın etkisiyle gelmiş. Komşumuz çiftçilikle uğraşıyordu. Hemen o anda itfaiyeyi çağırıp müdahale ediyorlar. Bir metre mesafeyle bizim evimiz kurtuluyor. Köyün tamamının yanma tehlikesi vardı. Şu an dönmeyi bekliyoruz. Yangın tekrar söndükten sonra gelmeyi düşünüyoruz. Biz haberi alır almaz İstanbul’daki iş yerimizden izin alıp buraya geldik. Ama sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler. Ancak komşumuzun evi komple küle döndü." ifadelerini kullandı.

İhsanlı köyü muhtarı Lütfü Kurumeşe, gazetecilere, "Öncelikle devletime, köylülerime, çevre köylere teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Devletimiz, milletimiz el ele verdi, bu işi başardı. Yaklaşık 4 gündür dışarıdayız. Vatandaşlarımızı çevre köylere ve yurtlara yerleştirdik. Kaymakam beyimizin emriyle yurtlarda ihtiyaçlarımız karşılandı. Bugün itibarıyla, Kaymakam beyin emriyle, köylülerin dönüş yapabileceği bildirildi. Ben de köylülere haber ettim, şu an dönüş yapıyorlar. Herkes çok sevinçli. Evimize döndüğümüz için aynı bir bayram havası var." dedi.

İhsanlı köyünde yaşayan Dursun Karap ise, "Yangın başladı, 'köyden çıkın' diye anons yapıldı. Baktık, yangın her yeri sardı, biz de çıktık. Köy gitti dedik ama devletimiz sağ olsun, hemen kurtardılar. Yanarsa yansın dedik, canımız kurtuldu ya gerisi önemli değil, diye düşündük. Şimdi mutluyuz. İki gündür, dizlerim tutmuyor. Muhtar dönebileceğimizi söyleyince ne kadar sevindik anlatamam." diye konuştu.

Köyde yaşayan Oğuz Kurumeşe de, "Dört gündür, hayvanlar da biz de çok eziyet çektik. Hem yangınla mücadele etmeye çalıştık hem de hayvanlarımızı köyden götürmek zorunda kaldık, köyü boşalttık." ifadelerini kullandı.

