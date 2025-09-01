Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük sınırındaki ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. RÖPORTAJ VE DETAY EKLENDİ.

Müdahale çalışmaları

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangınla birlikte, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ayrı bir yangın daha çıktı. Kastamonu Valiliği'nin açıklamasına göre yangınlara 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel ile müdahale ediliyor. Havanın kararması nedeniyle helikopterler faaliyetlerini durdurdu; müdahalenin helikopterlerle sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Tahliyeler ve hasar

Açıklamada, Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden 437 vatandaşın tahliye edildiği ve 496 büyük ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı kaydedildi. Yangın nedeniyle Güzelce köyünde bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

Muhtarın değerlendirmesi

Yeşilova köyü muhtarı Yılmaz Akgül, yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Akgül, "Yangın inşallah bu akşam söner ama gerçekten sıkıntı büyük. Çevre köylerimiz boşaltıldı. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz sağ olsun her konuda yanımızda yer alıyor." dedi.

Akgül, Kastamonu'nun çevresinin ormanlarla kaplı olmasından dolayı endişeli olduklarını vurgulayarak, "Şu anda Kastamonu ve Karabük alarm durumunda, bütün gücüyle uğraşıyor. Dört bir tarafımız orman bölgesi olduğu için tedirginiz, sıkıntılı günler geçiriyoruz." diye konuştu.

Muhtar ayrıca yangının başlangıcına ilişkin, "Yangın ilk Karabük'teki Eflani bölgesinden başladı ve Güzelce köyüne sıçradı. Daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Şiringüney tarafına geçti. Şu anda iki ayrı noktada yangın devam ediyor ve hızla yayılmakta. Hava rüzgarlı olduğu için yangın yayıldı her tarafa." ifadelerini paylaştı.