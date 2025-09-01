DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,16 -0,19%
ALTIN
4.596,63 -0,75%
BITCOIN
4.460.231,14 0,57%

Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor

Kastamonu-Araç ve Karabük-Eflani sınırında çıkan iki orman yangınına 182 personel, helikopterler ve araçlarla müdahale ediliyor; 437 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:21
Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük sınırındaki ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. RÖPORTAJ VE DETAY EKLENDİ.

Müdahale çalışmaları

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangınla birlikte, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ayrı bir yangın daha çıktı. Kastamonu Valiliği'nin açıklamasına göre yangınlara 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel ile müdahale ediliyor. Havanın kararması nedeniyle helikopterler faaliyetlerini durdurdu; müdahalenin helikopterlerle sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Tahliyeler ve hasar

Açıklamada, Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden 437 vatandaşın tahliye edildiği ve 496 büyük ve küçükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı kaydedildi. Yangın nedeniyle Güzelce köyünde bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

Muhtarın değerlendirmesi

Yeşilova köyü muhtarı Yılmaz Akgül, yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Akgül, "Yangın inşallah bu akşam söner ama gerçekten sıkıntı büyük. Çevre köylerimiz boşaltıldı. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz sağ olsun her konuda yanımızda yer alıyor." dedi.

Akgül, Kastamonu'nun çevresinin ormanlarla kaplı olmasından dolayı endişeli olduklarını vurgulayarak, "Şu anda Kastamonu ve Karabük alarm durumunda, bütün gücüyle uğraşıyor. Dört bir tarafımız orman bölgesi olduğu için tedirginiz, sıkıntılı günler geçiriyoruz." diye konuştu.

Muhtar ayrıca yangının başlangıcına ilişkin, "Yangın ilk Karabük'teki Eflani bölgesinden başladı ve Güzelce köyüne sıçradı. Daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Şiringüney tarafına geçti. Şu anda iki ayrı noktada yangın devam ediyor ve hızla yayılmakta. Hava rüzgarlı olduğu için yangın yayıldı her tarafa." ifadelerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
2
Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangınına müdahale sürüyor
3
Kocaeli'de Otobüs Şoförü Heimlich ile 3 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı
4
Tammun'da araca ateş: Aynı aileden 5 Filistinli yaralandı
5
Kocaeli'de "Barış İçin Sessizlik" Etkinliği Düzenlendi
6
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
7
Tülay Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü Yürüyüşünde

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark