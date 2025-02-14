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Kastamonu Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Proje: Bez Bebekler Şırnak'a Gönderiliyor

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, bez bebekleri Şırnak’taki kütüphaneye bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:51
Kastamonu Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Proje: Bez Bebekler Şırnak'a Gönderiliyor

Kastamonu Öğrencilerinden Paylaşım Dolu Bir Girişim

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları bez bebekleri Şırnak'ın Silopi ilçesindeki "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"'ne göndermeye hazırlanıyor.

Bir Proje Hayata Geçiyor

Okulun Proje Kulübü öğrencileri, danışman öğretmenleri Suzan Avanoğlu ile birlikte anlamlı bir proje geliştirmek için kolları sıvadı. Kulüp üyeleri, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'de bir araya gelerek, bez bebek üretmeye başladı.

Bu projeye Kastamonu İstiklal Yolu Gençlik Merkezi lider ve gönüllülerinin de desteği ile bugüne kadar 50 bebek hazırlandı. Bebekler, mart ayında Silopi'deki kütüphaneye bağışlanacak.

Anlamlı Bir Mesaj ve Gönül Bağı

Suzan Avanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bez bebekleri Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi'ne göndereceklerini belirtti. Avanoğlu, "Hem sosyal bir çalışma yapmak, hem de öğrencilerin el becerisini geliştirmek amaçlı bu atölyeyi düzenledik. Çocuklarımızın becerisi gelişirken, iki il arasında gönül bağı kurmak için bu projeyi geliştirdik." dedi.

Proje Kulübü'nde yer alan Duru Bayrak, kütüphaneye yardım eli uzatmak için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Biraz da olsa onların acısını anlamak ve dindirmek adına böyle bir çalışmada bulunduk." ifadelerini kullandı. Student Eymen Nafi Çelik de, bu projeyi insanları mutlu etmek için yaptıklarını ve "Kardeşlerimizin mutluluğu önemli. Bu bebekleri içten gelerek yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerin Destek Hayali

Mutlu Kafe Özel Bireyler Dikiş Atölyesi sorumlusu Şerife Şentürk, bu tür çalışmalara kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek öğrencileri anlamlı çalışmalarından dolayı kutladı.

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları bez bebekleri, Şırnak'ın...

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları bez bebekleri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"ne gönderecek.

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları bez bebekleri, Şırnak'ın...

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları bez bebekleri, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"ne gönderecek.

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