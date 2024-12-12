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Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri Gezici Ziyaretçi Merkezi ile Tanıtılacak

Kastamonu, doğal ve kültürel zenginliklerini Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile tanıtmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:51
Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri Gezici Ziyaretçi Merkezi ile Tanıtılacak

Kastamonu'nun Doğal Güzellikleri Tanıtılacak

Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin eşsiz doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve biyoçeşitliliği, Güney Karadeniz Jeoparkı kapsamında oluşturulan Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile daha geniş kitlelere tanıtılacak.

KUZKA'dan Destekleyici Açıklama

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu’nun doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefleyen bu yenilikçi projenin duyurusunu yaptı. Kent, Ulusal Jeoparklar Ağı’na dahil olmayı hedeflerken, tanıtım merkezi yeni sezonda faaliyetlerine başlayacak.

Doğa Turizmini Geliştiren Proje

KUZKA'nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Kastamonu'da Doğa Turizminin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki destekle hayata geçirilen bu merkez, Kastamonu'nun fauna ve florası ile jeolojik oluşumlarını tanıtmayı amaçlıyor.

Etkinlikler ve Gezici Turlar

Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, Kastamonu'nun dört bir yanında düzenleyeceği etkinlikler ve gezici turlarla, doğaseverlere ve bölge halkına kentin doğasını daha yakından keşfetme fırsatı sunacak.

Ziyaretçilere Sunulacak Bilgiler

Merkezde, farklı kuş türlerinden Valla Kanyonu, Horma Kanyonu ve Hacıveli Kayalıkları gibi dikkat çekici jeolojik oluşumlar hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Ziyaretçiler, bölgede bulunan biyolojik ve jeolojik çeşitlilik hakkında geniş bilgiye ulaşabilecekler.

Ekonomik ve Turistik Gelişim İçin Önemli Adım

Bu jeoparkın varlığı, yalnızca doğal zenginliklerin korunması amacıyla değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve turistik gelişimi açısından da büyük bir öneme sahip.

Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre...

Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel zenginlik ve biyoçeşitliliği içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tanıtımı Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile yapılacak.

Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre...

Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel zenginlik ve biyoçeşitliliği içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tanıtımı Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile yapılacak.

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