Kastamonu Off-Road Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kastamonu'da Off-Road Festivali Dolu Dolu Geçti

Kastamonu'da, her yıl düzenlenen Off-road Kamp ve Karavan Festivali çerçevesinde off-road araçları performans gösterisi sergilendi. Bu yılki festival, Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından organize edildi. Yerel kamu kuruluşları tarafından desteklenen etkinlik, Uzunyazı mevkisinde gerçekleşti.

Vatandaşların Büyük İlgisi

Festival boyunca, off-road araçlarının gerçekleştirmiş olduğu gösteriler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Ayrıca, etkinlik kapsamında halat ve çuval yarışları da yapıldı. KASDOFF Kulübü Başkanı Tarkan Topaç, geceye yaptığı açıklamada, "Festivalimizde yoğun bir katılım var. Off-road araçlarımızın gösterisi oldukça beğenildi. Asıl büyük gösterimiz ise yarın gerçekleşecek. Bugün oyunlarımıza da yoğun ilgi vardı," ifadelerini kullandı.

Etkinlikler Ücretsiz

Topaç, festivale katılan herkese teşekkür ederek, "Yarın sona erecek festivalimize tüm Kastamonuluları davet ediyorum. Festival alanındaki tüm etkinlikler ücretsizdir. Herkesi bu güzel etkinliğe bekliyoruz," açıklamasında bulundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.

Kastamonu'da, Off-road Kamp ve Karavan Festivali kapsamında off-road araçları performans gösterisi sundu.