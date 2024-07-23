Kastamonu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'daki Orman Yangınına Müdahale
Kastamonu'nun Alpagut köyü ormanlık alanında meydana gelen yangın, dün öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede yayılan alevler, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava destekli yangın söndürme helikopterleri tarafından acilen müdahale edilerek akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma Çalışmaları Tamamlandı
Yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları bugün itibarıyla sona erdi. Yangın sonucunda yaklaşık 8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler, yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadan yangının etkilerini minimize etmek için yoğun çaba harcadı.
Bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve farkındalık yaratılması önem taşıyor.