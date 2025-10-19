Kastamonu Ormanlarında Sonbaharın Renk Cümbüşü — Dronla Görüntülendi

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerindeki ormanlarda sonbahar renkleri havadan dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 10:48
Kastamonu Ormanlarında Sonbaharın Renk Cümbüşü — Dronla Görüntülendi

Kastamonu ormanlarında sonbaharın görsel şöleni

Havadaki renk cümbüşü dronla kaydedildi

Kastamonu'da sonbaharın tüm tonları havadan görüntülendi. Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı eşsiz manzaralar sundu.

Orman kenarından başlayıp ilçelerin il merkezine kadar uzanan kara yolu güzergâhı, gezginlere ve sürücülere hazan renkleri arasında keyifli bir yolculuk imkânı veriyor.

Karadeniz'in mavisi ile birleşen sonbahar tonları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgedeki bu görsel şölen, dronla kaydedildi ve havadan yapılan çekimler doğanın değişen yüzünü net bir biçimde gösteriyor.

Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi. Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve...

Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi. Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını yansıtıyor.

Kastamonu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi. Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve...

İLGİLİ HABERLER

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ormanlarında Sonbaharın Renk Cümbüşü — Dronla Görüntülendi
2
Palau bayraklı 'Astoria Grande' Kruvaziyer Alanya Limanı'na Demirledi
3
Taksim'de Muhtarlar Günü: Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Sunuldu
4
Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek
5
6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı
6
Manisa Salihli'de Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş Afşin'de Eşini Bıçaklayan Şahıs Gözaltına Alındı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)