Kastamonu Ormanlarında Sonbaharın Renk Cümbüşü — Dronla Görüntülendi

Kastamonu ormanlarında sonbaharın görsel şöleni

Havadaki renk cümbüşü dronla kaydedildi

Kastamonu'da sonbaharın tüm tonları havadan görüntülendi. Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlarındaki ormanlık alanlar, yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı eşsiz manzaralar sundu.

Orman kenarından başlayıp ilçelerin il merkezine kadar uzanan kara yolu güzergâhı, gezginlere ve sürücülere hazan renkleri arasında keyifli bir yolculuk imkânı veriyor.

Karadeniz'in mavisi ile birleşen sonbahar tonları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgedeki bu görsel şölen, dronla kaydedildi ve havadan yapılan çekimler doğanın değişen yüzünü net bir biçimde gösteriyor.

