Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu Başladı

Kastamonu'da düzenlenen sempozyumda yerli edebiyatın önde gelen isimleri ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:38
Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu Başladı

Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu başladı.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlik, yarın sona erecek. Sempozyumda Kastamonu'da yetişen Türk edebiyatının önemli şair ve yazarları tanıtılacak.

Vali Meftun Dallı'dan Açılış Konuşması

Vali Meftun Dallı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun zengin edebiyat geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Dallı, "Kastamonu, Türklerin bölgede bulunmaya başladığı dönemlerden itibaren sanatçıların teşvik edildiği bir coğrafya. Osmanlı döneminde de bu gelenek devam etti. Cem Sultan'ın burada vali olarak atanması, şairlerin etrafında toplandığı 'Cem şairleri' geleneğini güçlendirdi," ifadelerini kullandı.

Dallı, "Son yarım yüzyılda bu geleneğin biraz geriye gittiğini görmekteyiz, ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında burada yetişen önemli edebiyatçılar ve bilim adamları var. Bu sanatçılara sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimize bunu aktarmamız gerekiyor," diyerek konuşmasını tamamladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü'nden Açıklama

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, Kastamonu'da pek çok önemli yazar ve şairin yetiştiğini belirtti ve "Bugün güzel bir haber aldım. Mehmet Akif Ersoy Kültürevini yapmayı planlıyoruz. Bu konuda uzun süredir çalışmalarımız sürüyordu," şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi'nden Katkılar

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Gürel, sempozyum geleneğinin 1988 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi tarafından başlatıldığını aktararak, "Kastamonu artık bir üniversite şehri. Dolayısıyla bu kimliğin gereğini yerine getirmek zorundayız," diye ifade etti.

Konuşmaların ardından sempozyumda çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

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