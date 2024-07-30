Kastamonu-Sinop Kara Yolu Devrilen Tır Nedeniyle Tek Yönlü Ulaşıma Kapandı

Kastamonu-Sinop Kara Yolunda Tır Kazası

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sunta yüklü bir tır devrildi. Kazada, sürücü S.K. yaralandı. 37 ABK 815 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde devrilerek yola kapandı.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tırın devrilmesi sonucu bariyerlerin aşılması ile birlikte, yola saçılan suntalar nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolunda Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Devrilen tırın sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulaşım Durumu ve Temizlik Çalışmaları

Sinop-Kastamonu güzergahında ise ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. Taşköprü Belediyesi ekipleri, yola saçılan suntaların temizlenmesi için çalışmalara devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması devam etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması devam etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması devam etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması devam etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması devam etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı. Taşköprü Belediyesi ekiplerinin ulaşımı engelleyen suntaları temizleme çalışması devam etti.