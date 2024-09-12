Kastamonu, Sinop ve Samsun'da Sağanak Yağış Uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, önümüzdeki 3 saat içinde bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Olumsuzluklar

Ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.