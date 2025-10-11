Kastamonu Taşköprü'de tur midibüsü devrildi: 25 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı; yaralılar üç hastaneye sevk edildi, hepsi hafif yaralı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 23:18
Valilikten açıklama: Yaralıların tamamı hafif yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kuran köyü mevkiinde bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Kazada, sürücülüğünü Uğur A.'nın yaptığı 34 KB 2578 plakalı midibüs yan yattı. Midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedavi başlandı.

Midibüste 2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere toplam 25 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kastamonu Valiliği açıklamasında, "Taşköprü-Kastamonu kara yolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Olayda 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Özel Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır." denildi.

