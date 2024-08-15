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Kastamonu Tekne Kazasında Hayatta Kalan Ayşenur Gürcan'ın İfadesi

Kastamonu'daki tekne kazasında kurtulan Ayşenur Gürcan, yaşadığı dramı anlattı. Kaybolan 16 yaşındaki kuzeni için yas tutuyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:05
Kastamonu Tekne Kazasında Hayatta Kalan Ayşenur Gürcan'ın İfadesi

Kastamonu'da Tekne Kazası: Ayşenur Gürcan'ın Hayatta Kalma Mücadelesi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne kazasında hayatta kalan 22 yaşındaki Ayşenur Gürcan, yaşadıklarını anlattı. 11 Ağustos'ta Gideros Koyu'ndan açılan ve alabora olan "Maviş" isimli tekne, içindeki 6 kişiden 3'ünün kurtulmasıyla sonuçlandı.

Kurtuluş Anı

Gürcan, kazadan sonra yaşadığı panik anlarını şu sözlerle ifade etti: "Düşünce, ‘panik olmayın tekneye tutunun’ dediler ama sonra hepimiz suya battık. Suda çırpındım. Hülya adlı kadın benim yanıma gelerek yardım etmeye çalıştı ancak o da yüzme bilmiyordu."

Gürcan, suda sıkışan diğer kişilerin durumunu ve kendi mücadelelerini anlattı: "Beni sudan ilk Yasin abi çıkardı. Ancak ona, ‘Beni boğuyorsun’ dedim ve tekrar suya battım." dedi.

Yardımcı Olan Kişinin Cesareti

Esmanur Gürcan'ın kuzeni Ahmet Kaan Karayılan, suya düşenleri kurtaran kişilerden biriydi. Gürcan, Kaan'ın, Esma'yı kurtardıktan sonra kendisine de nasıl yardım ettiğini anlattı: 'Beni sakın bırakma, yüzmeyi bilmiyorum' dedim, o da ‘Tamam, panik yapma’ dedi.'

Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başladı

Gürcan, kaybolan kişi sayısının üç olduğunu ve bunlardan birinin 16 yaşındaki kuzeni Esmanur Gürcan olduğunu belirtti. Babanın açıklamalarına göre, Cide'de gezmeye çıkan gençler, kendi aralarında tekne turu yapma teklifi aldı ancak tekneye alıkonulan kişi sayısı normalin üzerinde oldu.

Gözyaşları ile Hatırlanan Günden Sonrası

Ayşenur Gürcan, olayı haber aldığı anı ve hissettiği duyguları "Çok üzgünüm, bu olayın etkisinden hala çıkamadım" diyerek dile getirdi. Babası Ramazan Gürcan ise, kızı ve yeğeni için yaptığı açıklamada, 'Küçücük çocuğu o tekneye nasıl aldınız? Bu bir suç. Bunu nasıl yaptınız?' ifadelerini kullandı.

11 Ağustos’ta gerçekleşen bu talihsiz kazanın ardından kurtulanların hikayesi, tekne kazalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay sonrası yaşamını yitirenlerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan 22 yaşındaki Ayşenur Gürcan (solda)...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan 22 yaşındaki Ayşenur Gürcan (solda), kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlattı. Üzüntü yaşayan Gürcan, babası Ramazan Gürcan'a (sağda) sarıldı.

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