Kastamonu, Tokat ve Amasya'da Kar Nedeniyle 272 Köy Yoluna Ulaşılamıyor

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da yaşanan yoğun kar yağışı sonucu 272 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Bu yolların yeniden açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Kastamonu Valiliği'nden alınan bilgiler doğrultusunda, özellikle yüksek rakımlı köylerde kar yağışı ulaşımı ciddi şekilde aksatmış durumda. Merkezdeki kapalı yol sayısı 21 olurken, ilçelerdeki durum şu şekilde:
- Araç: 5 köy yolu
- Cide: 8 köy yolu
- Bozkurt: 8 köy yolu
- Çatalzeytin: 9 köy yolu
- Hanönü: 3 köy yolu
- İnebolu: 18 köy yolu
- Küre: 20 köy yolu
- Taşköprü: 30 köy yolu
Tokat'ta da kar yağışı sebebiyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Amasya'da ise bu rakam 90 köy yolu olarak kaydedildi.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için gece gündüz çalışmalara devam ediyor. Valilik ve yerel yönetimler, kış şartlarının zorluklarına karşı mücadele etmeye devam ediyor.