Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta 217 Köy Yolu Karla Kapandı

Kastamonu, Tokat ve Sinop illerinde etkili olan yoğun kar yağışı, 217 köy yolunun ulaşımını engelledi. Kastamonu Valiliği'nden edinilen bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde yolların kapanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Merkezde 6 köy yolu kapanırken, ilçelerden Araç ve Ağlı'da 4'er, Azdavay ve İnebolu'da 19'ar, Bozkurt'ta 6, Cide'de 1, Çatalzeytin'de 5, Daday ve Devrekani'de 12'şer, Doğanyurt'ta 10, Taşköprü ve Hanönü'nde 7'şer, Şenpazar ve İhsangazi'de 9'ar, Küre'de 25 ve Tosya'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta 50, Sinop'ta ise 10 köy yolu da aynı sebeplerle ulaşıma kapalı durumda. Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir çaba sarf ediyor.